Celjski policisti med poostrenim nadzorom tovornih vozil ustavili in oglobili tri voznike

Celje, 29. marca - Policisti postaje prometne policije Celje so ponoči poostreno nadzirali tovorni promet na avtocesti A1. Posebno pozornost so namenili kontroli nepravilno naloženih tovorov in spoštovanju socialne zakonodaje. Ustavili in oglobili so tri voznike. Policisti ob tem opozarjajo, da so kršitve voznikov tovornih vozil na avtocesti še vedno prepogoste.