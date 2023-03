Tajvanska predsednica s postankom v ZDA razburja Peking

Taipei/Peking, 29. marca - Tajvanska predsednica Tsai Ing-wen je danes odpotovala na obisk v Gvatemalo in Belize, na poti tja in nazaj pa se bo ustavila v ZDA, kjer naj bi se sestala s predsednikom predstavniškega doma kongresa Kevinom McCarthyjem. V Pekingu so postanek Tsai v ZDA in njeno morebitno srečanje z McCarthyjem že označili za novo provokacijo.