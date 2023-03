Po odkritju poginulega goveda na koroški kmetiji podana kazenska ovadba

Ljubljana/Slovenj Gradec, 29. marca - Po odkritju zelo slabih higienskih razmer in poginulega goveda na kmetiji v Podgori nad Kotljami je uradni veterinar ta teden na Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu podal kazensko ovadbo. Vzrok pogina goveda so bili v gmoto zavozlani trakovi plastične folije, so pojasnili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.