Vreme: Zmerno oblačno

Ljubljana, 29. marca - Danes bo zmerno, občasno ponekod pretežno oblačno. Več sonca bo v zahodni polovici Slovenije. Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno oblačno, le na severovzhodu delno jasno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno lahko rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih od 0 do 4, drugod od 5 do 9, najvišje dnevne od 11 do 16, na vzhodu do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto kaže na spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami, v soboto tudi posameznimi nevihtami. Sprva bo še pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje, nad južno Evropo in Sredozemljem pa območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda priteka k nam postopno toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob morju dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, ob Jadranu jugo. V četrtek bo sprva povečini oblačno, popoldne se bo v krajih severno in vzhodno od nas delno zjasnilo. V Gorskem Kotarju bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Biovreme: Danes bodo občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave. V četrtek bo vremenska obremenitev zmerna.