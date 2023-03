V KiBeli Miselne krajine Martine Grlić

Maribor, 29. marca - V prostoru za umetnost KiBela danes odpirajo razstavo Martine Grlić z naslovom Miselne krajine. Umetniška dela te hrvaške umetnice govorijo o nezanesljivosti spomina in pod vprašaj postavljajo naučene ideologije, ki sodelujejo pri formaciji zavesti in identitete - ter njihov odnos do osebne in politične realnosti.