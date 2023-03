Odpisani sršeni pičili tudi neposrednega tekmeca Dallasa za končnico

Los Angeles, 29. marca - Košarkarji Charlotte Hornets, ki so sicer že ostali brez možnosti za uvrstitev v letošnjo končnico severnoameriške lige NBA, so vpisali še tretjo zaporedno zmago. Sršeni so po dveh zmagah nad Dallas Mavericks Luke Dončiča premagali še Oklahoma City Thunder s 137:134. Gre za neposrednega tekmeca Dallasa v boju za končnico.