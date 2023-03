DZ s 45 glasovi za in 31 proti podprl novelo zakona o tujcih

Ljubljana, 28. marca - Poslanci DZ so z 45 glasovi za in 31 glasovi proti podprli novelo zakona o tujcih, ki ohranja pogoj znanja slovenskega jezika na stopnji A1 za družine tujcev. Novela odpravlja administrativne ovire pri zaposlovanju tujcev in omogoča hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi, so sporočili z vlade.