Univerza v Ljubljani lani dosegla ambiciozno zastavljene cilje

Ljubljana, 28. marca - Senat ljubljanske univerze je na današnji seji sprejel poslovno poročilo s poročilom o kakovosti univerze za leto 2022 in tako potrdil, da je univerza v minulem letu dosegla vse ambiciozno zastavljene cilje. Senatorji so sprejeli tudi merila za razporejanje sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti za to leto.