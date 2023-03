Objavljen sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade

Ljubljana, 28. marca - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je izdal sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade ter o obsegu sredstev in dinamiki nakazil za plačilo upravljavcev učbeniških skladov v tem letu. Vrednost točke znaša pet evrov, skupna vrednost sredstev za učbeniške sklade pa 4,9 milijona evrov.