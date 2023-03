Varuh Svetina s srbsko pooblaščenko za varstvo enakosti o skrbi za ranljive skupine

Ljubljana, 28. marca - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes sprejel pooblaščenko za varstvo enakosti v Srbiji Brankico Janković. Pogovarjala sta se o pristojnostih obeh institucij in o skrbi za ranljive družbene skupine, ki so največkrat žrtve diskriminacije, so sporočili iz urada varuha.