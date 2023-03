Evropske borze navzgor; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 28. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Zaskrbljenost vlagateljev zaradi nedavnih pretresov v bankah je popustila, so pa zaradi rasti obrestnih mer in gradbenih stroškov zdaj pod pritiskom delnice nepremičninskih družb. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je zvišal.