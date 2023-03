V Ljubljani o izhodiščih za pripravo strategije biogospodarstva v Sloveniji

Ljubljana, 28. marca - Na simpoziju na kmetijskem ministrstvu so danes predstavili izhodišča za pripravo strategije biogospodarstva v Sloveniji in izmenjali mnenja o tem, kako usmerjati razvoj trajnostnega krožnega biogospodarstva v državi. Strategija nastaja v okviru pobude, ki združuje države srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.