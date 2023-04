Italija lani z rekordnim izvozom vina

Rim, 2. aprila - Italija je lani izvozila za 7,9 milijarde evrov vina, kar je 9,8 odstotka več kot predlani in največ doslej, je podatke italijanskega združenja vinarjev UIV povzela avstrijska tiskovna agencija APA. Največ vina so italijanski vinarji izvozili v ZDA, Nemčijo, Veliko Britanijo in Kanado.