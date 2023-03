V Franciji zaradi domnevnih davčnih goljufij preiskave v bankah

Pariz, 28. marca - Francoski organi pregona so v okviru preiskave sumov davčnih goljufij in pranja denarja danes v Parizu preiskovali več finančnih institucij. Po poročanju francoskih medijev so vanjo zajete Societe Generale, BNP Paribas in njeno investicijsko podjetje Exane, finančna skupina Natixis ter britanski bančni velikan HSBC.