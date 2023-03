Na posvetu pri predsednici republike o ukrepih za izboljšanje položaja upokojencev in pokojninski reformi

Ljubljana, 28. marca - Pri predsednici republike Nataši Pirc Musar je danes potekalo srečanje o aktualnih izzivih na področju skrbi za starejše. Spregovorili so o nujnosti pokojninske reforme in mogočih vmesnih ukrepih za pomoč upokojencem, med drugim o varstvenem dodatku in vdovskih pokojninah, je po srečanju dejala Pirc Musar.