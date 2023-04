V Sloveniji razrast agencijskega dela, kmalu nova regulacija

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 1. aprila - Kazenske ovadbe predstavnikov slovaških podjetij Stominus in Pertas so vnovič osvetlile problematiko agencijskega dela v Sloveniji. To delo se je kljub poskusom regulacije v zadnjih letih močno razmahnilo, pri čemer agencije kujejo visoke dobičke, agencijski delavci pa so pogosto izkoriščani in podplačani. Ministrstvo sicer načrtuje nove ukrepe.