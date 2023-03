Celje, 28. marca - Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je za prihodnjo sezono predstavil dve okrepitvi, so sporočili na družbenih omrežjih To sta Uroš Milićević in Nik Ćirović. Prvi se bo v knežje mesto preselil iz Rika Ribnice, drugi pa iz Jeruzalema Ormoža.