V Kabulu prijeli vidnega aktivista za izobraževanje žensk

Kabul, 28. marca - Talibanske oblasti v Afganistanu so v ponedeljek prijele vidnega aktivista za izobraževanje žensk Matiulaha Veso, je danes sporočila misija Združenih narodov v Afganistanu. Talibanske oblasti so pozvali, naj pojasnijo, kje se nahaja, razloge za njegovo priprtje ter naj mu zagotovijo dostop do pravnega zastopnika in stike z družino.