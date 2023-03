Na MNZ podpisali pogodbo z Minisom za odstranitev ograje na meji

Ljubljana, 28. marca - Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so podpisali pogodbo z Minisom za odstranitev ograje na meji. Pridobili so namreč še manjkajočo dokumentacijo, iz ugotovitev končnega revizijskega poročila pa ne izhajajo zadržki, da pogodbe ne bi mogli skleniti, so pojasnili na ministrstvu.