Projekt urejanja rekreacijske infrastrukture v slovenski Istri skoraj končan

Koper, 28. marca - V slovenski Istri se zaključuje projekt urejanja rekreacijske infrastrukture Oživimo podeželje, so sporočili s koprske občine. Na njenem območju so uredili deset pohodnih in kolesarskih poti ter 150 plezalnih smeri. V Ankaranu so vzpostavljali pogoje za širitev kolesarskih poti, v Izoli pa so predstavljali zaledje mesta širši javnosti.