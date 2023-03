Občine Kočevje, Ribnica in Sodražica zaključile skupni projekt gradnje in obnove vodovodnega sistema

Kočevje/Ribnica/Sodražica, 28. marca - Občine Kočevje, Ribnica in Sodražica so zaključile projekt Soriko, v okviru katerega so prenovile in dogradile svoj vodovodni sistem ter tako zagotovile zanesljivo in kakovostno vodooskrbo za 25.000 prebivalcev. Gre za projekt, ki zelo dobro odgovarja na vprašanje, kako vodo pripeljati do ljudi, je na predstavitvi povedal minister Uroš Brežan.