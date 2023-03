Združenje turističnih kmetij z novim projektom za spodbujanje trajnostnega razvoja

Grosuplje, 28. marca - V Združenju turističnih kmetij Slovenije so pripravili nov pilotni projekt, s katerim želijo člane podpreti pri razvoju novih trajnostnih projektov. Kot so poudarili na današnji novinarski konferenci, je veliko odvisno tudi od finančne pomoči ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Z njegovo dosedanjo podporo so pretežno zadovoljni.