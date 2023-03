Belorusija: V namestitev ruskega jedrskega orožja nas je prisilil Zahod

Minsk, 28. marca - Beloruske oblasti so danes sporočile, da so jih v odločitev o namestitvi ruskega taktičnega jedrskega orožja na svojem ozemlju prisilile ZDA in njene zaveznice. Pri tem vztrajajo, da namestitev orožja ne krši nobenih mednarodnih konvencij ter da vojaško sodelovanje med Minskom in Moskvo poteka v strogem skladu z mednarodnim pravom.