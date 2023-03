Kaj so sintetična goriva?

Ljubljana, 28. marca - Članice EU so se dogovorile za prepoved vozil z motorji z notranjim zgorevanjem po letu 2035, a dovolile izjemo za vozila, ki jih bodo poganjala sintetična goriva. To so ogljično nevtralna goriva, primerna za uporabo v motorjih z notranjim zgorevanjem. Tehnologijo njihovega pridobivanja sicer še razvijajo.