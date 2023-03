Znani slovenski letalci za planiški finale sezone

Planica, 28. marca - Znani so vsi slovenski skakalci, ki bodo konec tedna na velikem finalu sezone v Planici nastopili na letalnici bratov Gorišek. V vodstvu slovenske reprezentance so določili dvanajsterico za zadnje dejanje sezone, med njimi so seveda tudi nedavni svetovni prvaki z nordijskega prvenstva pod Poncami, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Lovro Kos.