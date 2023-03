V Beli krajini turistični obisk lani presegel predcovidno raven

Črnomelj, 28. marca - Na turističnem območju Bela krajina so imeli lani nekaj več kot 110.000 prenočitev, s čimer so tovrstni izid predcovidnega leta 2019 presegli za dobro petino. Zabeležili so tudi nekaj manj kot 45.000 prihodov turistov oz. 16 odstotkov več kot leta 2019. Posamezen turist je v Beli krajini v povprečju lani preživeli 2,5 dneva.