Neznanec oropal trgovino v ljubljanskih Mostah

Ljubljana, 28. marca - Neznanec je v ponedeljek okoli 10. ure oropal trgovino na območju Most v Ljubljani. Ob vstopu v prodajalno je od uslužbenke zahteval denar in svoje zahteve podkrepil z ostrim predmetom. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in se odpeljal s črnim kolesom, so sporočili s PU Ljubljana. V dogodku ni bil nihče poškodovan, storilca pa še iščejo.