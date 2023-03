ZDA in Japonska dosegle dogovor o ključnih mineralih za baterije za električna vozila

Washington, 28. marca - ZDA in Japonska sta dosegli sporazum o trgovini z minerali, ki so ključni za baterije za električna vozila. Najnovejši sporazum vključuje zavezo, da državi ne bosta uvedli izvoznih dajatev za kritične minerale, ki se pošiljajo v drugo državo, so v torek sporočili iz urada Ameriškega trgovinskega predstavnika (USTR).