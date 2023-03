Kim Jong-un za povečanje proizvodnje jedrskega materiala za orožje

Pjongjang, 28. marca - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je pozval k razširitvi proizvodnje "jedrskih materialov za orožje" in izdelavi močnejšega orožja, so danes po navedbah tujih tiskovnih agencij poročali severnokorejski državni mediji. V zadnjem času so preizkusi orožja v Severni Koreji vse pogostejši, medtem ko napetosti na Korejskem polotoku naraščajo.