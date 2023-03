Dončić z Dallasom zmagal, Dragić prvič v dresu Milwaukeeja

Indianapolis, 28. marca - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA v gosteh s 127:104 premagali Indiano Pacers in obdržali upanje na preboj v končnico. Dallas je z zmago nad Pacers končal niz štirih porazov, za zmagovito ekipo pa je slovenski zvezdnik Luka Dončić v 28 minutah dosegel 25 točk, sedem podaj in šest skokov.