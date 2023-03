Glasbena matica Ljubljana na okrogli mizi o svoji prihodnosti

Ljubljana, 28. marca - Kmalu po praznovanju 150-letnice obstoja in tik pred sprejemanjem smernic za naslednje petletno obdobje so predstavniki društva Glasbena matica Ljubljana razmišljali o možni prihodnosti te organizacije, ki je v preteklosti postavljala temelje za glasbeno delovanje na Slovenskem. Strinjali so se, da so trenutne dejavnosti dobra popotnica za naprej.