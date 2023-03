Matični odbor DZ iz novele zakona o tujcih ni umaknil pogoja o znanju slovenskega jezika za družine tujcev

Ljubljana, 27. marca - Člani matičnega odbora DZ so predlog novele zakona o tujcih poslali v nadaljnjo obravnavo v DZ, ki bo o njej glasoval v torek. Iz novele niso umaknili člena o pogoju znanja slovenskega jezika na stopnji A1 za družinske člane tujcev. So pa razširili nabor institucij, ki preizkus opravljajo, in določili 18-mesečno prehodno obdobje uveljavitve novele.