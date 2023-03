Evropske borze, evro in nafta navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 27. marca - Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje končali v zelenem. Zasluge za to imajo predvsem delnice večjih bank, ki so se po umiritvi napetosti v bančnem sektorju podražile, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenjujejo analitiki. Podražila sta se tudi evro in nafta.