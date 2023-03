Strateški svet za turizem na prvi seji o prednostnih nalogah

Ljubljana, 27. marca - Strateški svet za turizem, ki ga vodi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, je na današnji prvi seji določil prednostne naloge v letošnjem letu. Člani so se med drugim tudi seznanili s ključnimi spremembami in dopolnitvami zakonov o gostinstvu in o spodbujanju razvoja turizma, so sporočili z ministrstva.