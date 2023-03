Za zavarovanje bančnih kreditov podjetjem na razpolago 66 milijonov evrov

Ljubljana, 27. marca - Slovenski podjetniški sklad je v petek v uradnem listu objavil razpis v vrednosti 66 milijonov evrov za zavarovanje bančnih kreditov. S temi sredstvi bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje pridobila kredite, je objavilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Garancije za bančne kredite tudi letos omogočajo podjetjem, da pridobijo ugodne pogoje financiranja pri bankah, ki s tem dobijo zagotovilo za vračilo posojila s strani Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), so navedli pri ministrstvu.

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Gre za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita do 1,25 milijona evrov z ročnostjo do deset let in koriščenjem moratorija do dveh let. Podjetja bodo po navedbah ministrstva deležna tudi znižane obrestne mere, katere višina bo odvisna od vrste garancije.

Kot so še navedli pri ministrstvu za gospodarstvo, se z izdajo garancije SPS poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus.

"Podjetjem je omogočeno tudi konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, financiranje različnih vrst investicij in poslovnih projektov, ko so naložbe v osnovna sredstva, raziskave in razvoj, investicije v okolje, financiranje obratnega kapitala, krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju in druge podobne investicije," so našteli na ministrstvu.

Sredstva so namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom. Ob tem morajo podjetja izpolnjevati tudi določene pogoje glede poslovanja, finančnega stanja ter poslovanja.

Vloge lahko podjetja Slovenskemu podjetniškemu skladu oddajo vsakih 14 dni, in sicer 15. aprila, 5. maja, 25. maja, 15. junija, 5. julija, 1.septembra, 15. septembra, 1. oktobra in 15. oktobra.