V Škofji Loki s pogledom v špansko, francosko in nemško kinematografijo

Škofja Loka, 28. marca - V Škofji Loki so pripravili Mesec evropskega filma, s katerim bodo ponudili vpogled v špansko, francosko in nemško kinematografijo. Mesec projekcij bodo odprli nocoj ob 18. uri v Sokolskem domu, zatem bodo v kinu Sora predvajali film 1898: Zadnji s Filipinov. Obe prizorišči bosta Mesec evropskega filma gostili do 12. aprila.