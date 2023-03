Vreme: Spremenljivo oblačno

Ljubljana, 27. marca - Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo razjasnilo, veter se bo nekoliko polegel. Jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju malo nad 0 stopinj Celzija. V torek bo povečini sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, na severovzhodu ni izključena kakšna ploha. Pihal bo severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne lahko sunki severnega vetra ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji presežejo hitrost 70 km/h.

Obeti: V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še možna slana. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V četrtek bo pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad vzhodnim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Za hladno fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, doteka k nam od severa v višinah hladen, nestabilen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, v krajih južno od nas tudi nevihte. Pihal bo okrepljen severni veter. V torek bo pretežno jasno s hladnim jutrom. Predvsem v krajih vzhodno od nas bodo popoldne nastajale manjše plohe. Pihal bo severozahodni veter.