Poljska, Velika Britanija, Litva, Latvija in Estonija za popolno izključitev ruskih in beloruskih športnikov

Varšava/Lozana, 27. marca - Zunanji ministri Poljske, Velike Britanije, Litve, Latvije in Estonije so podpisali skupno izjavo, v kateri Mednarodni olimpijski komite pozivajo, naj ohrani izključitev ruskih in beloruskih športnikov s poletnih olimpijskih iger prihodnje leto v Parizu, so objavili na spletni strani poljskega zunanjega ministrstva, je poročala agencija Reuters.