Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 27. marca - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1800 metri zmerna, druge stopnje. Nevarnejša so zlasti strma pobočja ter mesta z napihanim snegom, ki so predvsem na južno orientiranih pobočjih, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Tam se lahko ob manjši obremenitvi sprožijo snežni plaz novega, nesprijetega ali pa delno sprijetega snega. Nižje je nevarnost zaradi manjše količine snega majhna, prve stopnje. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare podlage, ki je ob ohladitvi pomrznila, zato je tam nevarnost zdrsa.

V gorah je ob koncu tedna zapadlo od 10 do okoli 50 centimetrov snega, največ nad nadmorsko višino okoli 1800 metri ter v Julijskih Alpah. Pod 1800 metri je sprva deževalo, zato se je tam sneg bolje sprijel s podlago in manj ga je zapadlo. Višje je bil sneg suh, predvsem severni veter ga je prenašal in delal zamete. Snežna odeja je mehka in rahla, nekaj je že zametov. Zaradi nevihtnega značaja padavin so v snežni odeji krajevno možne šibke plasti zaradi sodre in babjega pšena.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno in ponekod megleno, nastajale bodo kratkotrajne snežne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Krepil se bo veter severnih smeri. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1400 metri, zvečer se bo začelo hladiti. V torek bo delno jasno s spremenljivo kopasto oblačnostjo. Vrhovi bodo občasno v oblakih. Možne bodo manjše snežne plohe. Pihal bo večinoma močan veter severnih smeri. Ničta izoterma bo pod 1000 metri nadmorske višine. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno. Pihal bo zmeren jugozahodnik do severozahodnik. Popoldne bo dotekal toplejši zrak. V četrtek bo pretežno oblačno in marsikje megleno. Predvsem v hribih zahodne Slovenije bodo občasno manjše padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1800 metri. Pihal bo zmeren jugozahodnik.

Na snežne in plazovne razmere bo vplival okrepljen severni veter, ki bo prenašal novi sneg in delal zamete ter gradil opasti. Mrzlo bo, zato bo v gorah sneg ostal suh in rahel. Na prisojnih pobočjih se bo površina snežne odeje sicer čez dan nekoliko ojužila in ponoči pomrznila, a ne višje v visokogorju. Nižje bo sneg počasi kopnel. Nad okoli 1800 metri se bo nevarnost snežnih plazov povečala in bo znatna, tretje stopnje. Predvsem bodo nevarna strma pobočja z napihanim snegom na južnih straneh grebenov in sedel pa tudi grape, kamor bo severni veter odlagal sneg. S strmih pobočij se bo lahko sprožil tudi kakšen spontani plaz novega snega.