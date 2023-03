Banka Slovenije povečuje delež naložb v trajnostne obveznice

Ljubljana, 27. marca - Banka Slovenije je delež naložb v zelene, socialne in trajnostne obveznice v zadnjih petih letih povečala za šest odstotnih točk na sedem odstotkov oziroma na skoraj 280 milijonov evrov, so danes sporočili iz banke. Povečevanje deleža v takšne obveznice načrtujejo tudi v prihodnje, so poudarili.