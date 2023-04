V Hrastniku konec gradnje dela kanalizacije zamaknili na poletje

Hrastnik, 1. aprila - Hrastniška občina je na konec junija zamaknila gradnjo kanalizacije na Poti Josipa Brinarja, Veličkovi cesti in Cesti padlih borcev. Po prvotnih načrtnih naj bi bila končana februarja. Prva dela na projektu so sicer stekla lani na ulici Pot na Kal, kmalu naj bi se začela tudi na Novem logu. Celoten projekt bo predvidoma končan do konca leta.