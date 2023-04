Frankfurt, 2. aprila - Nemški vinarji so lani kljub dolgotrajni suši proizvedli 8,94 hektolitrov vina in mošta, kar je šest odstotkov več kot leto prej. Glede na povprečje med letoma 2016 in 2021 je bila proizvodnja za 3,5 odstotka večja, so izračunali nemški statistiki.