Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 27. marca - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,22 odstotka. Nad gladino so ga potisnile delnice Krke, NLB, Cinkarne Celje in Luke Koper. Slednje so ob dobrih 60.000 evrov prometa doslej pridobile skoraj tri odstotke. Največ prometa so sicer vlagatelji opravili s Krkinimi delnicami.