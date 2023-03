Nosečnost v športu, primer Gunnarsdottir prelomnica za nogometašice

Ljubljana, 28. marca - Želja po otrocih je prisotna tudi v športu. Vse glasnejše in uspešnejše pri svojih pravicah so pri tem tudi športnice. Odločno jih je januarja podprla tudi Mednarodna nogometna zveza Fifa, ki je v sporu med islandsko nogometašico Saro Björk Gunnarsdottir in nogometnim klubom Lyon odločila v prid nogometašice ter klubu naložila plačilo 80.000 evrov.