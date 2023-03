Februarja upad proizvodnje električne energije

Ljubljana, 27. marca - Elektrarne v Sloveniji so februarja proizvedle 1041 gigavatnih ur (GWh) električne energije, kar je devet odstotkov manj kot januarja in tudi odstotek manj kot februarja lani. Na to zmanjšanje je vplivala le manjša proizvodnja v termoelektrarnah, saj se je v hidroelektrarnah in v jedrski elektrarni povečala.