Objavljen razpis za programe krepitve aktivnih državljanskih pravic

Ljubljana, 27. marca - Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij, ki je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij s tega področja in je prvi tovrsten razpis pri nas. Vrednost razpisanih sredstev je 10.645.000 evrov, rok za prijavo pa je 15. maj.