Po protestih zaradi izključitve opozicijskega poslanca v Indiji prekinili sejo parlamenta

New Delhi, 27. marca - Po glasnih protestih opozicijskih poslancev zaradi izključitve vodilnega opozicijskega poslanca Rahula Gandhija so morali današnjo sejo parlamenta prekiniti. Gandhija so sicer v četrtek obsodili zaradi domnevnega obrekovanja premierja Narendre Modija ter ga v petek izključili iz parlamenta, kar pa Gandhi vidi kot politično motivirano potezo.