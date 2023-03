V Ljubljani so se začeli dnevi slovenskega kapitalskega trga

Ljubljana, 27. marca - Da bi podjetja spodbudili k uvrstitvi svojih delnic na borzo, vlagatelje pa k investiranju vanje, so se danes v Ljubljani začeli dnevi slovenskega kapitalskega trga. Danes in v torek bodo potekale predstavitve za domača podjetja in male vlagatelje, nato bodo do konca tedna sledile aktivnosti sodelujočih finančnih institucij.