Večer: Višje sodišče potrdilo sodbo Vrščaju za umor na Polzeli

Celje, 27. marca - Celjsko višje sodišče je potrdilo sodbo Andreju Vrščaju, ki je bil obsojen za umor 69-letnega soseda na Polzeli februarja leta 2020, danes poroča časnik Večer. Prvostopenjsko sodišče je Vrščaja obsodilo na 23 let in dva meseca zapora, na prvotnem sojenju pa je bil obsojen na 23 let in pet mesecev zapora.