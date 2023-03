Scholz sklical sestanek koalicijskih partnerjev za reševanje sporov

Berlin, 27. marca - Več kot leto dni po prevzemu mandata so odnosi med socialdemokrati (SPD) nemškega kanclerja Olafa Scholza, Zelenimi in liberalci (FDP) napeti bolj kot kdaj koli prej. V luči tega je Scholz s partnerji v nedeljo opravil pogovore, na katerih so skušali rešiti spore in ponovno vzpostaviti ekipni duh. Zaključki pogovorov naj bi bili znani še danes.